De ene week is de andere niet: Thomas Pieters slaat zich in de regen naar de leiding in Dubai

clock 15:22

15 uur 22. Goeie start voor Pieters en Colsaerts. De ene week is de andere niet voor Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts. Vorige week waren ze na 2 dagen al klaar in Abu Dhabi, maar in Dubai hebben ze een goeie start gemaakt. Colsaerts kon voor de invallende duisternis 12 holes afwerken en was daarin goed voor 4 birdies en 1 bogey. Met -3 staat hij op een gedeelde achtste plaats, maar nog geen enkele golfer kon zijn eerste ronde voltooien. Thomas Pieters deed nog beter dan Colsaerts. Na 15 holes staat hij met -5 gedeeld aan de leiding met de Engelsman Daniel Gavins. Pieters moest na 3 putts op hole 15 een bogey opschrijven, maar daartegenover stonden birdies op 14, 17, 18, 1, 3 en 4. .