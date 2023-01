17-jarige Alexander Blockx staat in halve finales van juniorentoernooi op Australian Open

De 17-jarige Alexander Blockx is de nummer 10 van de wereld op de juniorenranking en is in Melbourne het 3e reekshoofd. Donderdag plaatste de jonge Belg zich voor de halve finales na een spannende driesetter tegen de Braziliaan João Fonseca.

In de halve finales neemt Blockx het op tegen zijn Chinese leeftijdsgenoot Zhou Yi. Die wipte in de kwartfinales de Zwitser Kilian Feldbausch, het 1e reekshoofd in Melbourne.

Opvallend: Blockx staat ook in de halve finales van het dubbelspel en dat aan de zijde van de Braziliaan Fonseca, die hij uit het enkeltoernooi kegelde. Blockx en Fonseca rekenden in de kwartfinales af met een Oekraïens-Ests duo.