Meteen raak voor nieuwe ploeg: Rui Costa klopt Vervaeke in prangende sprint op Mallorca

Tot en met zondag wordt er op Mallorca elke dag een rit gereden. Eerste in de rij was de Trofeo Calvia, een wedstrijd over 150 kilometer met nauwelijks vlakke stukken ten westen van Palma de Mallorca.

Ben Healy (EF - EasyPost) en Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) kozen samen met twee andere renners voor de aanval. Achter hun rug pleegde Soudal - Quick Step een halve coup. Met vier renners in loondienst van Patrick Lefevere sprongen ze weg. Onder hen Julian Alaphilippe en Louis Vervaeke. Vijf anderen gingen mee.

Uit de achtervolgende groep van negen renners sprongen Vervaeke en ex-wereldkampioen Rui Costa weg. Eenkhoorn moest de rol voorin lossen, maar Healy bleef wel aanklampen bij Costa en Vervaeke.

Het drietal voelde in de laatste kilometers de hete adem van de achtervolgers in de nek. Veel vertrouwen in de sprintkwaliteiten van Vervaeke was er niet. Vooral Alaphilippe sleurde op kop van het achtervolgende groepje en zelf probeerde Vervaeke meermaals alleen weg te geraken.

Dat lukte niet, maar dan nog kon Vervaeke in principe het teamspel spelen en zijn medevluchters uit hun kot lokken.

Maar Healy kon niet meer en Costa (36) is na al die jaren niet meer nerveus te krijgen. Hij wachtte exact lang genoeg. Vervaeke waagde toch maar als eerste de sprong in de sprint, maar Costa ging er in de laatste 50 meter op en over. Meteen raak voor de Portugees in dienst van zijn nieuwe werkgever. Met Kobe Goossens had Intermarché - Circus - Wanty twee renners in de top tien.

Erg goed weer was het niet op Mallorca. Door de regen waren er ook verschillende valpartijen. Onder meer Tim Wellens en Ilan Van Wilder gingen tegen de grond. Van Wilder en uittredend winnaar Brandon McNulty moesten opgeven.