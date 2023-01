Het was toch scouting: Kompany haalt Westerlo-topschutter Lyle Foster naar Burnley

Bekijk het leuke aankondigingsfilmpje van Burnley:

Nieuwe "Belg" voor Kompany

Burnley en Vincent Kompany domineren de Championship, ze staan ruim op kop in de Engelse tweede klasse en een onmiddellijke terugkeer naar de Premier League wenkt.



Lyle Foster wordt daarbij een extra troef: de 22-jarige Zuid-Afrikaanse aanvaller tekende een contract voor 4,5 seizoen.



Foster belandde in 2021 op uitleenbasis van Vitoria Guimaraes uit Portugal bij Westerlo, waar hij na de promotie naar de Jupiler Pro League voor 4 jaar tekende.



Dit seizoen zit hij al aan 8 treffers in onze eerste klasse, daarmee is hij de topschutter van Westerlo.



"Ik ben heel gelukkig hier te zijn. Ik ben dankbaar voor deze kans en ongeduldig om van start te gaan. Het is een droom die uitkomt", reageerde Foster op de clubwebsite van zijn nagelnieuwe werkgever.



Kompany houdt ervan spelers die hij kent uit de Belgische competitie naar Engeland te halen, denk maar aan Zaroury, Benson, Harwood-Bellis, Bastien en Cullen.