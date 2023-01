Oud-keeperstrainer Simon Mignolet over zijn pupil: "Het was nooit zwaar genoeg voor hem"

Zijn ogen glinsteren als hij over zijn oude pupil praat. Jos Beckx was de keeperstrainer van Simon Mignolet, straks favoriet voor de Gouden Schoen, bij STVV. Hij looft de doelman als een modelprof: "Simon was een cadeau om mee te werken."

Jos Beckx koestert alle herinneringen aan Simon Mignolet. De voormalig keeperstrainer van STVV bladert door een dikke verzamelmap met krantenknipsels en foto's wanneer hij over zijn meest succesvolle "leerling" praat. "Ik kan zo nog uren doorgaan", lacht hij. Toen Beckx een piepjonge Mignolet onder zijn hoede kreeg, moest de doelman nog alles bewijzen. "Ik had ook nooit gedacht dat hij het zo ver zou schoppen", geeft de keeperstrainer eerlijk toe. "Je begint met een jong gastje van 19 jaar dat mee promoveert uit eerste klasse. Dan hoop je dat hij ook op het hoogste niveau standhoudt. Vervolgens maakte Simon snel progressie en kwamen clubs als Ajax en Anderlecht op de deur kloppen."

Weet je, in onze periode samen studeerde Simon zelfs nog. Maar zelfs toen was hij altijd honderd procent met zijn vak bezig. Jos Breckx

Volgens Beckx heeft Mignolet het succes niet zomaar in de schoot geworden gekregen. De kenner looft de voorbeeldige werkdiscipline van zijn poulain. "Simon was altijd heel gedreven, iemand die wist waar hij naartoe wou en hard werkte. (lacht) De trainingen waren nooit zwaar genoeg voor hem. Weet je, in onze periode samen studeerde Simon zelfs nog. Maar zelfs toen was hij altijd honderd procent met zijn vak bezig." Beckx ziet een mogelijke Gouden Schoen dan ook als een bekroning voor een glansrijke carrière. "Hij verdient het gewoon", klinkt het stellig. "Simon maakte Club kampioen en speelde geweldige matchen in de Champions League. Het zou prachtig zijn mocht er met Simon nog eens een doelman winnen."

Mignolet: "Ik vul stemformulier niet in"

En hoe kijkt de topfavoriet zelf vooruit? Volgens velen was 2022 het beste jaar uit de carrière van Simon Mignolet. "Het was sowieso mijn meest constante jaar", aldus de Club-doelman. "Als dat lukt en je hebt een paar uitschieters - zoals in de play-offs en Champions League - kan ik niet ontkennen dat het een goed jaar was."

Al wil hij zelf er nog niet vanuit gaan dat er straks een Gouden Schoen in zijn prijzenkast staat. "Ik ben niet diegene die het stemformulier invult. Maar als je beslissend bent voor je ploeg en prijzen pakt, zijn volgens mij de randvoorwaarden wel ingevuld."

Vaak zijn keeper niet de beslissende factor - in tegenstelling tot topschutters of assistgevers. Simon Mignolet

Maar Mignolet beseft dat doelmannen altijd nét iets meer moeten bewijzen om bekroond te worden.