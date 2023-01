BNXT League: Koploper Charleroi ziet Limburg United naderen na slippertje in Aalst

clock 22:55

22 uur 55. Aalst verslaat leider Charleroi na verlenging. Leider Spirou Charleroi heeft vrijdag na een verlenging een 86-80 nederlaag geleden bij Aalst in de BNXT League basketbal. Limburg United trok met 80-76 aan het langste eind tegen Leuven Bears, eveneens na een verlenging. Okapi Aalst keek bij de rust tegen een 44-50 achterstand aan in het Forum. Na de pauze knabbelden de Oost-Vlamingen aan de achterstand, na het vierde kwart gaf het scorebord 78-78 aan. In de verlenging haalde Aalst het met 8-2. Jordan Walker was bij de thuisploeg goed voor 18 punten. Limburg United zag Leuven Bears uitlopen in het tweede kwart (13-21). De bezoekers hadden bij de rust een tienpuntenkloof beet: 34-44. Toch bleek die niet geruststellend, want dankzij een sterk slotkwart (22-11) wist Limburg United een verlenging af te dwingen: 66-66. Daarin bleken de Limburgers nipt sterker (14-10). Alexander Stein was de uitblinker bij Limburg United met 26 punten, Brevin Pritzl bij Leuven Bears met 28 punten. In het Belgische luik van de BNXT League blijft Spirou Charleroi (10z-5n) aan de leiding met 25 punten. Limburg United (9z-6n) deed een goede zaak in de strijd voor een plek in de top vijf, die mag deelnemen aan de Elite Gold. Het is nu tweede met 24 punten. Aalst (7z-9n) staat op de vierde stek met 23 punten. .