Bashir Abdi valt Belgisch record aan op BK halve marathon in Gent

In 2021 liep Bashir Abdi (33) een persoonlijk record van 1u00'30" in zijn eigen Gent. Dit keer wil de olympische bronzenmedaillewinnaar onder het Belgisch record van Mohammed Mourhit duiken, dat sinds 1997 op 1u00'18" staat.



Een dikke maand later, op 16 april, gaat Abdi tijdens de marathon van Rotterdam voor een tweede eindzege.



De wedstrijd in Gent draagt vanaf dit jaar ook het Elite-label van World Athletics. Het parcoursrecord staat sinds 2022 op naam van de Oegandees Victor Kiplangat met 1u00'11".



Abdi krijgt alvast concurrentie van Sondre Moen, de Noorse voormalige Europese recordhouder op de marathon. Ook Simon Debognies, Dieter Kersten, Thomas De Bock en Dorian Boulvin verschijnen aan de start.