"Als je niet weet dat er een nieuwe trainer is bij Club Brugge, zie je dat dan al?"

3 op 12 en nog geen enkele overwinning: het rapport van Scott Parker na 4 wedstrijden is niet meteen overtuigend. "Het is te weinig", zegt Club-icoon Franky Van der Elst in Extra Time. "Op 2 weken heb je toch ook al veel trainingen gehad. Stilaan zou je toch iets meer moeten kunnen zien."

Filip Joos treedt Van der Elst bij. "Als Hoefkens nu zit te kijken, dan vraagt hij zich af waarom hij buiten moest. Op dit moment is er niks veranderd."

Dat ziet ook Wesley Sonck. "Als je nu niet weet dat er een nieuwe trainer is, zie je dat dan al?", vraagt de voormalige spits van blauw-zwart zich af.

Zeker in de 1e helft was het voetbal van Club ondermaats. "De 2e helft was wel zeer aanvaardbaar", vindt Van der Elst. "Al moet je er voor eigen publiek in dat laatste kwartier wel kunnen overgaan tegen 10 man. Maar dat zit er op dit moment niet in."

"Charleroi was in de 1e helft wel goed, maar wat Club Brugge toeliet, was wel te veel. Dat is eigenlijk al het hele seizoen zo, ook op Jan Breydel."

Volgens Andreas Skov Olsen heeft het team last van stress. "Dan is het aan Parker om dat allemaal wat weg te nemen. En ook om goeie keuzes te maken. Nusa vond ik geen goeie keuze in deze moeilijke periode. Ook Vanaken eraf halen als je nog moet scoren, vond ik raar."