Vlaamse leeuwen en geel-zwart als kleuren: "Vlaamse" zesdeklasser bekampt PSG in La Coupe

Matchen die live uitgezonden worden in het Vlaams op Radio Uylenspiegel, leeuwenvlaggen in de tribune, geel-zwart als clubkleuren, ... Het is misschien wel de meest Vlaamse club van de wereld. Maar toch spelen ze in Frankrijk. Maak kennis met Pays de Cassel, een club op een steenworp van de grens met West-Vlaanderen. Cassel is dezer dagen groot nieuws in Frankrijk, want vanavond neemt de club uit de 6e divisie het in de Franse beker op tegen Neymar en Mbappé.

10e ronde in de Coupe de France

Cassel schakelde achtereenvolgens clubs als Drancy, Chaumont en Wasquehal uit. Om vervolgens bij de loting aan PSG gekoppeld te worden. Normaal gezien speelt Cassel zijn thuismatchen in het Gemeentelijk Sportstadion, maar dat is natuurlijk veel te klein om de sterren uit de hoofdstad te ontvangen. Daarom wijkt het straks uit naar het stadion van het nabijgelegen Lens.

Het Vlaamse Cassel

Eeuwenlang was Cassel (of in het Nederlands Kassel) een van de belangrijkste plaatsen van het Graafschap Vlaanderen. Pas in de 17e eeuw viel het onder Lodewijk XIV definitief in Franse handen en werd de streek omgedoopt tot Frans-Vlaanderen.



Het Nederlands (of een soort Vlaams dialect) bleef nadien nog lange tijd de voertaal en ook nu herinneren nog heel wat zaken rond Cassel aan dat Vlaamse verleden: er is een "Musée de Flandre", dat gevestigd is in het Landhuys. De Casteelmeulen is het belangrijkste uitkijkpunt op de Kasselberg, die lange tijd een van de sleutelpunten uit Gent-Wevelgem was.

De mensen in Cassel zijn nog altijd trots op dat Vlaamse verleden (in hun hoofden het heden). Vandaar de vlaggen, de kleuren en de Vlaamstalige radiouitzendingen (Uylenspiegel is niet toevallig een Vlaamse vrijheidsstrijder in veel verhalen).

Als we de spelerslijst overlopen, zien we ook heel wat namen die erg Nederlands aanvoelen: Bruno Demeulenaere, Lucas Thoor, Julien Denaes, Nicolas Bruneel, ... Heel wat van die spelers hebben daarnaast een verleden bij Belgische clubs uit de omgeving: Moeskroen, Menen, Ronse of Doornik.