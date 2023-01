Red Wolves sluiten WK af met onnodige nederlaag: "Sfeer in kleedkamer is onder nul"

"Dit was een wedstrijd die we normaal altijd moesten winnen", is assistent Kevin Jacobs duidelijk na de nederlaag tegen de VS. "Dit komt harder aan dan de nederlaag eerder op het toernooi tegen Bahrein."

"Wat het grote verschil was vandaag? Dat de VS echt wou winnen en dat was bij ons niet te zien op het veld. We speelden heel afwachtend en hebben veel te veel open kansen gemist. Amerika maakte wel alles af. Er leek wel wat angst in de groep te zitten, sommige jongens speelden met de daver op het lijf."

Maar op het einde van zo'n toernooi speelt misschien ook de vermoeidheid mee. "Uiteraard, maar dat is voor de VS niet anders. Op dat vlak zaten we in hetzelfde schuitje met 6 matchen op 12 dagen. En toch hadden zij nog wat meer frisheid."

Hoe beoordeelt Jacobs dan het WK van de Belgen? "Het doel is behaald. We wilden de tweede ronde halen. We hebben ook wel laten zien dat we er staan met België. En toch had er iets meer ingezeten. Tegen Bahrein, en zeker vandaag tegen de VS."

"Zo afsluiten is een domper. De sfeer in de kleedkamer was ver onder het vriespunt. Hier zullen we toch met de hele groep nog over moeten babbelen als de emoties wat gaan liggen zijn."

"We moeten bekijken hoe we dit te boven komen. In maart komen er twee belangrijke EK-kwalificatiematchen aan tegen Griekenland. En als we verder naar de toekomst kijken denk ik dat we vooral moeten professionaleren. Als we echt naar de top willen hebben we een volledige profploeg nodig."