Gouden Schoen wint: Mignolet op gouden loper al uitgeroepen tot Doelman van het Jaar

19 uur 46. Mignolet is Doelman van het Jaar. De eerste prijs is al uitgereikt. Simon Mignolet (34) is voor de vierde opeenvolgende keer doelman van het jaar. Een verrassing is die verkiezing uiteraard niet, Mignolet is ook de topfavoriet voor de Gouden Schoen. Wel verrassend was de timing. De doelman van Club Brugge werd met het nieuws verrast op de gouden loper, nog voor hij de zaal van de gala-avond goed en wel binnen was. Mignolet kreeg 891 punten, een pak meer dan de 358 voor Anthony Moris (Union) en 343 voor Jean Butez (Antwerp). .