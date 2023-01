Gouden Schoen: Mignolet op gouden loper al uitgeroepen tot Doelman van het Jaar

clock 20:39 20 uur 39. In een ideale wereld wordt het de avond van de keepers. Mignolet bij de mannen. Evrard bij de vrouwen en Courtois als Belg in het buitenland, iets anders zou raar zijn in dat andere geval. Peter Vandenbempt. In een ideale wereld wordt het de avond van de keepers. Mignolet bij de mannen. Evrard bij de vrouwen en Courtois als Belg in het buitenland, iets anders zou raar zijn in dat andere geval. Peter Vandenbempt

clock 19:57 19 uur 57. Gouden Schoen FOTOREEKS: Voetbalsterren schitteren op de Gouden Loper

clock 19:53 19 uur 53. Erelijst Doelman van het Jaar. 2022 Simon Mignolet (Club Brugge) 2021 Simon Mignolet (Club Brugge) 2020 Simon Mignolet (Club Brugge) 2019 Simon Mignolet (Club Brugge) 2018 Lovre Kalinic (AA Gent) 2017 Lovre Kalinic (AA Gent) 2016 Ludovic Butelle (Club Brugge) 2015 Matz Sels (AA Gent) 2014 Mathew Ryan (Club Brugge) 2013 Silvio Proto (Anderlecht) . Erelijst Doelman van het Jaar 2022 Simon Mignolet (Club Brugge)

2021 Simon Mignolet (Club Brugge)

2020 Simon Mignolet (Club Brugge)

2019 Simon Mignolet (Club Brugge)

2018 Lovre Kalinic (AA Gent)

2017 Lovre Kalinic (AA Gent)

2016 Ludovic Butelle (Club Brugge)

2015 Matz Sels (AA Gent)

2014 Mathew Ryan (Club Brugge)

2013 Silvio Proto (Anderlecht)

clock 19:49 19 uur 49. Mignolet: “Het is moeilijk om als doelman te winnen”. Mignolet: “Het is moeilijk om als doelman te winnen”

clock 19:46 19 uur 46. Mignolet is Doelman van het Jaar. De eerste prijs is al uitgereikt. Simon Mignolet (34) is voor de vierde opeenvolgende keer doelman van het jaar. Een verrassing is die verkiezing uiteraard niet, Mignolet is ook de topfavoriet voor de Gouden Schoen. Wel verrassend was de timing. De doelman van Club Brugge werd met het nieuws verrast op de gouden loper, nog voor hij de zaal van de gala-avond goed en wel binnen was. Mignolet kreeg 891 punten, een pak meer dan de 358 voor Anthony Moris (Union) en 343 voor Jean Butez (Antwerp). . Mignolet is Doelman van het Jaar De eerste prijs is al uitgereikt. Simon Mignolet (34) is voor de vierde opeenvolgende keer doelman van het jaar.



Een verrassing is die verkiezing uiteraard niet, Mignolet is ook de topfavoriet voor de Gouden Schoen. Wel verrassend was de timing. De doelman van Club Brugge werd met het nieuws verrast op de gouden loper, nog voor hij de zaal van de gala-avond goed en wel binnen was.

Mignolet kreeg 891 punten, een pak meer dan de 358 voor Anthony Moris (Union) en 343 voor Jean Butez (Antwerp).

clock 19:45 19 uur 45.

clock 18:59 18 uur 59. Evrard: “Gaat heel spannend worden bij de vrouwen”. Evrard: “Gaat heel spannend worden bij de vrouwen”

clock 18:57 18 uur 57. Geraerts: “Teuma op de 2e plaats zou niet misstaan”. Geraerts: “Teuma op de 2e plaats zou niet misstaan”

clock 18:39 18 uur 39. Alderweireld: “Andere favorieten? Ik vind dat onze doelman het ook goed heeft gedaan”. Alderweireld: “Andere favorieten? Ik vind dat onze doelman het ook goed heeft gedaan”

clock 18:30 18 uur 30. Van der Elst: “Zou hele grote verrassing zijn mocht Mignolet niet winnen”. Van der Elst: “Zou hele grote verrassing zijn mocht Mignolet niet winnen”

clock 18:26 18 uur 26. De eerste gasten stromen binnen op het gala. De eerste gasten stromen binnen op het gala

clock 17:49 17 uur 49. Het zou wel eens een speciale avond kunnen worden voor keepers. Want bij de vrouwen is Nicky Evrard topfavoriete, denk ik. Wim De Coninck - analist. Het zou wel eens een speciale avond kunnen worden voor keepers. Want bij de vrouwen is Nicky Evrard topfavoriete, denk ik. Wim De Coninck - analist

clock 17:47 17 uur 47. Simon Mignolet heeft - samen met de halvering van de punten - voor de titel gezorgd van Club Brugge en zijn prestaties in de Champions League waren ongezien. Wim De Coninck - analist. Simon Mignolet heeft - samen met de halvering van de punten - voor de titel gezorgd van Club Brugge en zijn prestaties in de Champions League waren ongezien. Wim De Coninck - analist

clock 17:43 17 uur 43. Teuma, Nielsen, Tissoudali hebben ook goed gepresteerd in 2022, maar Mignolet is de enige die zowel in de eerste als tweede stemronde opvallende prestaties heeft geleverd. Nielsen heeft niet bevestigd bij Club Brugge en Tissoudali was geblesseerd tijdens de tweede stemronde. Wim De Coninck - analist. Teuma, Nielsen, Tissoudali hebben ook goed gepresteerd in 2022, maar Mignolet is de enige die zowel in de eerste als tweede stemronde opvallende prestaties heeft geleverd. Nielsen heeft niet bevestigd bij Club Brugge en Tissoudali was geblesseerd tijdens de tweede stemronde. Wim De Coninck - analist

clock 14:27 14 uur 27. Opvallend Iets minder glamoureus dan nu: zo hoorde Jan Ceulemans in 1980 dat hij de Gouden Schoen won

clock 11:37 11 uur 37. Gouden Schoen QUIZ: Ken jij de laatste 30 winnaars van de Gouden Schoen?

clock 09:32 09 uur 32. Simon maakte Club kampioen en speelde geweldige matchen in de Champions League. Het zou prachtig zijn mocht er met Simon nog eens een doelman winnen. Jos Beckx, de voormalige keeperstrainer van Simon Mignolet. Simon maakte Club kampioen en speelde geweldige matchen in de Champions League. Het zou prachtig zijn mocht er met Simon nog eens een doelman winnen. Jos Beckx, de voormalige keeperstrainer van Simon Mignolet

clock 09:20 09 uur 20. Gouden Schoen Simon Mignolet mag van u de Gouden Schoen winnen, bij de vrouwen is het ultraspannend

clock 25-01-2023 25-01-2023.