Gouden Schoen: Mignolet moet Trésor en Nielsen vrezen, Evrard en Kees concurreren met Wullaert

clock 21:54 21 uur 54. Nick Evrard wint Gouden Schoen bij de vrouwen. Red Flames Nick Evrard heeft voor de eerste keer in haar carrière de Gouden Schoen gewonnen. De doelvrouw van Oud-Heverlee Leuven bleef Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard) en haar ploeggenote Sari Kees voor. . Nick Evrard wint Gouden Schoen bij de vrouwen Red Flames Nick Evrard heeft voor de eerste keer in haar carrière de Gouden Schoen gewonnen. De doelvrouw van Oud-Heverlee Leuven bleef Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard) en haar ploeggenote Sari Kees voor.

clock 21:52 21 uur 52. Bryan Heynen maakte mooiste goal van 2022. Een derde prijs voor Racing Genk. Het doelpunt van Bryan Heynen tegen Antwerp is verkozen tot mooiste doelpunt van 2022. . Bryan Heynen maakte mooiste goal van 2022 Een derde prijs voor Racing Genk. Het doelpunt van Bryan Heynen tegen Antwerp is verkozen tot mooiste doelpunt van 2022.

clock 21:31 21 uur 31. De Bruyne volgt Lukaku op . 2013: Thibaut Courtois (Atlético Madrid/Chelsea) 2014: Thibaut Courtois (Chelsea) 2015: Kevin De Bruyne (Wolfsburg/Manchester City) 2016: Kevin De Bruyne (Manchester City) 2017: Eden Hazard (Chelsea) 2018: Eden Hazard (Chelsea) 2019: Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid) 2020: Romelu Lukaku (Inter) 2021: Romelu Lukaku (Inter/Chelsea) 2022: Kevin De Bruyne (Manchester City) . De Bruyne volgt Lukaku op 2013: Thibaut Courtois (Atlético Madrid/Chelsea)

clock 21:20 21 uur 20. Toch verrassing als Beste Belg in het Buitenland: Kevin De Bruyne troeft Thibaut Courtois af. Kevin De Bruyne is verkozen tot de beste Belgin het buitenland van 2022. De Bruyne speelde een topseizoen bij Manchester City, maar haalt het toch een beetje verrassend van Thibaut Courtois, die de Champions League won en kampioen werd in Spanje. Het verschil is 94 punten. Voor KDB is het de derde keer dat hij verkozen wordt als Beste Belg in het buitenland. Daarmee evenaart hij het aantal van Eden Hazard. Leandro Trossard eindigt als derde in deze verkiezing. . Toch verrassing als Beste Belg in het Buitenland: Kevin De Bruyne troeft Thibaut Courtois af Kevin De Bruyne is verkozen tot de beste Belgin het buitenland van 2022. De Bruyne speelde een topseizoen bij Manchester City, maar haalt het toch een beetje verrassend van Thibaut Courtois, die de Champions League won en kampioen werd in Spanje. Het verschil is 94 punten.



clock 21:15 21 uur 15. Top tien beste Belg in het buitenland. 1. Kevin De Bruyne (Manchester City) 769 punten 2. Thibaut Courtois (Real Madrid) 675 3. Leandro Trossard (Brighton) 234 4. Cyriel Dessers (Feyenoord/Cremonese) 60 5. Amadou Onana (Lille/Everton) 48 6. Alexis Saelemaekers (AC Milan) 30 7. Loïs Openda (Vitesse/Lens) 27 8. Yannick Carrasco (Atletico Madrid) 17 9. Romelu Lukaku (Chelsea/Inter Milaan) 13 10. Youri Tielemans (Leicester City) 12 . Top tien beste Belg in het buitenland 1. Kevin De Bruyne (Manchester City) 769 punten

clock 21:05 21 uur 05. Prijs twee voor Racing Genk: Bilal El Khannouss Belofte van het Jaar. Ook de Belofte van het Jaar komt uit Genk. Al had Bilal El Khannouss maar een punt overschot op Charles De Ketelaere, de winnaar van de twee vorige edities. Op de derde plaats eindigt Matisse Samoise. El Khannous groeide de voorbije maanden uit tot sterkhouder op het middenveld van Genk, waarmee hij de Jupiler Pro League aanvoert. Het leverde de middenvelder zelfs een selectie voor het WK in Qatar op, afgelopen najaar. . Prijs twee voor Racing Genk: Bilal El Khannouss Belofte van het Jaar Ook de Belofte van het Jaar komt uit Genk. Al had Bilal El Khannouss maar een punt overschot op Charles De Ketelaere, de winnaar van de twee vorige edities. Op de derde plaats eindigt Matisse Samoise.



clock 21:02 21 uur 02. Top tien Belofte van het Jaar. 1. Bilal El Khannous (Racing Genk) 355 punten 2. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 354 3. Matisse Samoise (AA Gent) 146 4. Joshua Zirkzee (Anderlecht) 141 5. Zeno Debast (Anderlecht) 107 6. Nicolas Raskin (Standard) 97 7. Maxim De Cuyper (Westerlo) 73 8. Victor Boniface (Union) 72 9. Sergio Gómez (Anderlecht) 68 10. Raphael Onyedika (Club Brugge) 62 . Top tien Belofte van het Jaar 1. Bilal El Khannous (Racing Genk) 355 punten

clock 20:59 20 uur 59. Wouter Vrancken is Trainer van het Jaar. Geen verrassing bij de verkiezing van Trainer van het Jaar. Wouter Vrancken is de opvolger van Felice Mazzu. De trainer van Racing Genk haalt het voor Mazzu en Karel Geraerts. Na een goed seizoen 2021-2022 bij KV Mechelen maakte hij met succes de overstap in de zomer naar Genk. Hij blies de Limburgse club nieuw leven in en staat momenteel aan de leiding van de Jupiler Pro League. . Wouter Vrancken is Trainer van het Jaar Geen verrassing bij de verkiezing van Trainer van het Jaar. Wouter Vrancken is de opvolger van Felice Mazzu. De trainer van Racing Genk haalt het voor Mazzu en Karel Geraerts. Na een goed seizoen 2021-2022 bij KV Mechelen maakte hij met succes de overstap in de zomer naar Genk. Hij blies de Limburgse club nieuw leven in en staat momenteel aan de leiding van de Jupiler Pro League.

clock 20:57 20 uur 57. Top tien bij de trainers. 1. Wouter Vrancken (KV Mechelen/ Racing Genk) 558 punten 2. Felice Mazzu (Union/Anderlecht) 439 3. Karel Geraerts (Union) 267 4. Hein Vanhaezebrouck (AA Gent) 181 5. Alfred Schreuder (Club Brugge) 157 6. Carl Hoefkens (Club Brugge) 130 7. Ronny Deila (Standard) 47 Jonas De Roeck (Westerlo) 47 9. Vincent Kompany (Anderlecht) 36 10. Mark Van Bommel (Antwerp) 21 . Top tien bij de trainers 1. Wouter Vrancken (KV Mechelen/ Racing Genk) 558 punten

clock 20:49 20 uur 49. Mignolet krijgt concurrentie van Trésor en Nielsen. Bij de mannen zijn de overgebleven kandidaten een beetje verrassend. Geen Teuma, Onuachu of Tissoudali. De Gouden Schoen gaat naar Simon Mignolet (Club Brugge), Mike Trésor (Genk) of Casper Nielsen (Club Brugge). . Mignolet krijgt concurrentie van Trésor en Nielsen Bij de mannen zijn de overgebleven kandidaten een beetje verrassend. Geen Teuma, Onuachu of Tissoudali.



clock 20:47 20 uur 47. 4. Teddy Teuma (Union) 127 5. Deniz Undav (Union) 112 6. Tarik Tissoudali (AA Gent) 110 7. Paul Onuachu (KRC Genk) 106 8. Bryan Heynen (KRC Genk) 91 9. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 63 10. Hans Vanaken (Club Brugge) 39 . 4. Teddy Teuma (Union) 127 5. Deniz Undav (Union) 112 6. Tarik Tissoudali (AA Gent) 110 7. Paul Onuachu (KRC Genk) 106 8. Bryan Heynen (KRC Genk) 91 9. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 63 10. Hans Vanaken (Club Brugge) 39

clock 20:43 20 uur 43. Kees, Evrard of Wullaert wint Gouden Schoen bij vrouwen. Bij het begin van de avond zijn zowel bij de mannen als de vrouwen meteen de drie overgebleven kandidaten voor de Gouden Schoen bekend gemaakt. Bij de vrouwen gaat de Gouden Schoen naar Sari Kees, Tessa Wullaert of Nicky Evrard. Zij zijn de drie overgebleven kandidaten voor de eindzege. Dat betekent dat onder meer Janice Cayman, Julie Biesmans, Laura De Neve of Tine De Caigny hun hoop al mogen opbergen. . Kees, Evrard of Wullaert wint Gouden Schoen bij vrouwen Bij het begin van de avond zijn zowel bij de mannen als de vrouwen meteen de drie overgebleven kandidaten voor de Gouden Schoen bekend gemaakt.



clock 20:42 20 uur 42. Punten top tien bij de vrouwen. 4. Janice Cayman (Olympique Lyon) 134 5. Julie Biesmans (PSV) 115 6. Justine Vanhaevermaet (Reading) 82 7. Laura De Neve (Anderlecht) 65 8. Tine De Caigny (Hoffenheim) 60 9. Hannah Eurlings (OHL) 53 10. Jill Janssens (OHL) 42 . Punten top tien bij de vrouwen 4. Janice Cayman (Olympique Lyon) 134 5. Julie Biesmans (PSV) 115 6. Justine Vanhaevermaet (Reading) 82 7. Laura De Neve (Anderlecht) 65 8. Tine De Caigny (Hoffenheim) 60 9. Hannah Eurlings (OHL) 53 10. Jill Janssens (OHL) 42

clock 20:39 20 uur 39. In een ideale wereld wordt het de avond van de keepers. Mignolet bij de mannen. Evrard bij de vrouwen en Courtois als Belg in het buitenland, iets anders zou raar zijn in dat laatste geval. Peter Vandenbempt. In een ideale wereld wordt het de avond van de keepers. Mignolet bij de mannen. Evrard bij de vrouwen en Courtois als Belg in het buitenland, iets anders zou raar zijn in dat laatste geval. Peter Vandenbempt

