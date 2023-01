BEKIJK: NBA opgeschrikt door weergaloze buzzerbeater, LeBron en Lakers pakken uit met comeback

Het luidde de remonte van de Grizzlies in, maar Phoenix bleek op het einde van de rit met 112-110 toch net iets te sterk.

Comeback Lakers

Wie zijn comeback wel kon voltrekken, waren de Lakers.

De ploeg uit Los Angeles werkt een tegenvallend seizoen af in de NBA, maar kon vannacht nog eens vanouds uitpakken met een spektakelstuk op bezoek bij de Portland Trail Blazers.

Halfweg keken de Lakers tegen een achterstand van 25 punten aan, maar na een indrukwekkende comeback wonnen ze alsnog met 112-121.

LeBron James was goed voor 37 punten bij de bezoekers en knabbelde zo verder aan zijn achterstand op Kareem Abdul-Jabbar, met 38.387 punten de topschutter aller tijden in de NBA. Het verschil tussen beide legendes bedraagt nog 224 punten. Ook zijn teamgenoot Thomas Bryant was met 31 punten goed bij schot.

De Lakers, met zeventien NBA-titels recordhouder samen met Boston, moeten in de tussenstand van de Western Conference voorlopig vrede nemen met de twaalfde plaats (22 zeges, 25 nederlagen), die geen recht geeft op de play-offs. Portland staat nog een positie lager.