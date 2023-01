Analist Eddy Demarez schat kansen van Red Lions in: "Torenhoog favoriet, met of zonder Hendrickx"

Wat niemand had durven te voorspellen, gebeurde - na een beklijvende ontknoping - dan toch: het thuisland zit niet bij de laatste acht. Na het brons van Tokio - de eerste olympische medaille in 40 jaar voor hét land van het hockey - waren de verwachtingen voor dit WK nochtans hooggespannen.

Knotsgek en ook een marteling voor hartpatiënten zijn shoot-outs wel vaker in het hockey. Denk maar aan de olympische finale van de Lions in 2021 tegen Australië en hun WK-finale in 2018 tegen Nederland … Maar deze kon ook tellen: maar liefst 18 spelers liepen op de goalies af.

Jammer voor de sfeer in het stadion, maar voor het overige zullen de Lions er niet rouwig om zijn dat hun tegenstander in de kwartfinales van het WK niet het organiserend land India, maar wel Nieuw-Zeeland wordt.

Talisman McLeod

Onze vorige bondscoach is Nieuw-Zeelander en tegenwoordig assistent bij de Lions. McLeod trok na de Spelen van Tokio met zijn gezin maandenlang naar zijn vaderland op sabbatical én hij was vroeger ook al bondscoach van het land.

Op papier zijn de Lions ook gewoon torenhoog favoriet tegen de olympische kampioen van 1976. België heeft bakken meer ervaring en intrinsieke kwaliteit.



Die olympische titel was overigens meteen ook het enige echte hoogtepunt in de geschiedenis van de Black Sticks. Op een WK geraakten ze nooit verder dan een zevende plaats en in Oceanië zijn ze het gewend om - in de schaduw van Australië - de tweede viool te spelen.

Met India zouden de Lions een tegenstander treffen die veel minder voorspelbaar is dan Nieuw-Zeeland. Gesteund en gestuwd door de kolkende tribunes in Bhubaneswar, weet je nooit hoe de thuisploeg op je af zou komen.

Wat dat betreft, veel minder kopzorgen dus met Nieuw-Zeeland als tegenstander: What you see is what you get.

Nieuw-Zeeland heeft ook de gewoonte één keer te stunten op elk groot toernooi. Die stunt hebben ze nu al gehad tegen India. Dat nog een keer herhalen tegen de Lions, dat zou echt straf zijn.

Kortom: de Lions kunnen in deze kwartfinale eigenlijk alleen van zichzelf verliezen.