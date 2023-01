Snelle Arnaud De Lie schiet meteen raak op Spaanse bodem

De Classica Comunitat Valenciana was de 1e koers van de Europe Tour dit jaar. In de finale van de koers was de 18 km lange Alto de Bixauca, met de top op 24 kilometer van de streep, een scherprechter.

De lange klim zorgde ervoor dat het met een uitgedund peloton richting de streep in La Nucia ging. Lotto-Dstny controleerde en zette Arnaud De Lie in een zetel af voor de sprint.

Op 150 meter van de streep kwam de jonge Belg eruit om overtuigend naar zijn 1e overwinning van het nog jonge jaar te knallen. Edvald Boasson Hagen en Jenthe Biermans mochten mee op het podium.