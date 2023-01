Met overwinterende Belgen naar cross in Benidorm: "Het lijkt hier wel New York, maar hebben tip voor horeca"

Benidorm overtrof het BK in Lokeren van vorige week qua toeschouwers, toen waren er 13.000.



Onze man in Spanje volgde de koppels Marie-Jeanne (71) en Daniel (74), die voor het eerst overwinteren in de populaire badstad, en Fabienne (54) en Ronny (61), die al 20 jaar naar Benidorm komen.



Marie-Jeanne en Daniel zijn met de camper afgereisd. "We zijn op kerstdag vertrokken en hebben er 5 dagen over gereden. Het was "Wauw", toen wij hier die gebouwen zagen. Dat was hier precies New York."



Fabienne en Ronny zijn al heel vertrouwd met Benidorm, ze kochten er 8 jaar geleden een appartement en komen er maand om maand. Zij zakken naar de cross af en kennen meteen al een pak mensen. De Belgen zoeken er mekaar op.



De sfeer zit er meteen goed in. "Voor de mensen die overwinteren in Benidorm is het fantastisch", beseft Ronny. "Zij beleven iets op en top Belgisch in Benidorm. Voor ons is dit ideaal."



