Antwerp pakt uit tegen Standard: "Het beste voetbal van België? Dat wil ik niet gezegd hebben"

Alderweireld: "We moeten nu blijven winnen"

Antwerp denderde in het begin van de competitie als een sneltrein. Het won net geen tien keer na elkaar, maar het was vaak met de hakken over de sloot Na een korte dip voor Nieuwjaar, is het nu weer uitstekend op dreef na het WK. Mét mooi voetbal bovendien.

Tegen Standard kwam de nummer 3 in het klassement amper in de problemen. Toch wil aanvoerder Toby Alderweireld niet van een statement spreken. "We zitten in een goede periode en deze zege is daar gewoon een vervolg van", zei hij in de catacomben van de Bosuil.

"We moeten vooral rustig blijven. In Union verloren we vorige week, maar we zijn op de goede weg. Ons plan was perfect en iedereen gelooft er ook in. Complimenten aan het hele team."

De achterstand op leider Racing Genk, dat wel een wedstrijd minder speelde, is nu 10 punten. Is de titel nog haalbaar voor Antwerp? "Onze kwaliteit is dat we vooral naar onszelf kijken", blijft Alderweireld op de vlakte. "Maar we weten dat er veel mogelijk is met de play-offs."

"De achterstand is groot, we moeten blijven winnen en dan zien we wel. Er komen de komende weken enkel maar spelers terug. We kunnen enkel nog verbeteren. Daar kijken we naar uit."