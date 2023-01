Sven Nys: "Thibau doet dingen die ik op die leeftijd niet kon"

Een dag voor zijn afreis naar de Wereldbeker in Benidorm kwam Sven Nys nog even langs op de fietsbeurs Velofollies. Hij spreekt over Benidorm, het WK in Hoogerheide en heeft ook een opvallende mening over zijn eigen zoon.

“Een uitverkochte cross in Benidorm? Ik heb het nog nooit meegemaakt", ook Sven Nys is na al die jaren in de cross duidelijk verwonderd dat er 15.000 fans zullen afzakken naar de Spaanse badstad voor een veldrit. "Daar zitten uiteraard veel Belgen bij, maar ik verwacht ook dat er veel Spanjaarden zullen komen kijken naar Van Aert, Van der Poel en Pidcock." "Het parcours in Benidorm is snel en explosief. Het wordt een spektakel, een battle tot de finish en dat is wat de mensen willen zien." "Ik denk dat Laurens Sweeck de eindzege in de Wereldbeker er niet meer zal afgeven. In Benidorm is het snel, veel keren en draaien. Hij gaat er niet veel plaatsen verliezen tegenover Michael Vanthourenhout."

Rust binnen de Belgische ploeg voor het WK?

Na de laatste Wereldbekermanches in Benidorm en Besançon gaan we in volle vaart richting het WK in Hoogerheide. Sven Nys glundert en kijkt nu al uit naar het eerste weekend van februari. "Ik verwacht heel veel van het WK. Ik hoop dat Mathieu van der Poel 100% is, zodat we een wedstrijd op het scherpst van de snee krijgen. Op dit moment zou je zeggen dat Wout van Aert een streepje voor heeft, maar die mannen kunnen zo snel de knop omdraaien. Het zal alweer afhangen van details."

Wout van Aert zal niet wakker liggen van de rel tussen Sweeck en Vanthourenhout

Hoe moet de bondscoach intussen omgaan met de rel tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout? "Wout zal er in elk geval niet van wakker liggen. Journalisten gaan er van smullen om het nog paar keer uit te gaan spelen." "Ik denk dat het belangrijk is dat er kalmte gecreëerd wordt. Het gaat automatisch wel wat meer liggen, omdat iedereen focust op het volgende doel. Maar dat er spanning hangt, is wel duidelijk."

Over Thibau Nys

Op dat WK zal de 20-jarige Thibau Nys opdraven bij de beloften. Ook al werd de pupil 3e op het BK bij de elite, op het WK voor elites is het nog even wachten. Papa Nys is enthousiast. "Ik zie hem dingen doen die ik niet kon op die leeftijd. Hij heeft bijvoorbeeld kwaliteiten op de weg die ik niet had. Bij mij was het meer werken en karakter tonen, hij is explosiever." "Het valt me op dat hij in de zware cross goed tot zijn recht komt. Ik zie hem elk jaar nog progressie maken." "Als wegrenner komt hij nu in een groot bad terecht bij Trek-Segafredo, waar hij de Ronde van Romandië zal rijden en wedstrijden als Nokere Koerse." Wat is jouw voorkeur voor hem: een semiklassieker op de weg winnen of wereldkampioen veldrijden worden? "Ik denk dat hij eerst het WK moet winnen voor hij een semiklassieker kan winnen. "Sowieso denk ik dat we het beste van Thibau in de cross nog niet gezien hebben. En daar heeft corona voor deze generatie geen goed aan gedaan."

Er is zeker geen vijandigheid, soms draait het leven gewoon anders dan verwacht Nys over zijn band met Vanthourenhout