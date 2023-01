Leandro Trossard heeft stap hogerop beet: Rode Duivel tekent vandaag bij Premier League-leider Arsenal

Ruim drie jaar een van de speerpunten bij Brighton, maar de relatie met zijn vorige werkgever - die in 2019 15,5 miljoen euro betaalde aan Genk - was helemaal verzuurd.

Dus moest Leandro Trossard op zoek naar een nieuwe club. Het liefst nog eentje die een stap hogerop betekende. Die heeft de Rode Duivel nu gevonden: leider Arsenal.

Onder de vleugels van coach Mikel Arteta moet hij de concurrentiestrijd aangaan met jonge talenten zoals Saka, Ødegaard en Martinelli. Geen eenvoudige opdracht voor de Belgische dribbelkont. Arsenal had Trossard al langer in het vizier, sowieso zocht het naar een alternatief voor als een van die drie sterkhouders iets zou overkomen.

Hij wordt er de derde Belg in de geschiedenis van de club. Voormalig kapitein Thomas Vermaelen was er actief van 2009 tot de zomer van 2014, toen vertrok hij naar Barcelona. Trossard zal voortaan de kleedkamer delen met Sambi Lokonga, die in 2021 Anderlecht verliet.