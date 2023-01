Red Wolves snijden de 2e ronde van het WK aan: "Egypte is een echte handbalgrootmacht"

De Red Wolves speelden in de 1e ronde 3 wedstrijden in 5 dagen. "Ik had tegen Bahrein dan ook de indruk dat de frisheid wat ontbrak", zegt Gerlo. "De Belgen hebben nog geen ervaring op dit niveau en zijn dat niet gewoon. Je mag echt niet onderschatten hoe fysiek belastend die opeenvolging van wedstrijden is."

"Daar hebben de Belgen absoluut een kans laten liggen", vindt Dirk Gerlo. "Als ze als 2e waren geëindigd in hun poule, begonnen ze aan de 2e ronde met 2 punten. Stel dat je dan stunt, dan zit er misschien zelfs een kwartfinale in. Maar nu, met 0 punten bij de start van de 2e ronde, is de achterstand al te groot."

"Het maakt deel uit van de leerschool die de Red Wolves hier doormaken. In vergelijking met een jaar geleden heeft het team enorme stappen gezet, maar hier acteren ze natuurlijk wel op het allerhoogste niveau, tegen ploegen die wel al over WK-ervaring beschikken."

In de 2e ronde wacht achtereenvolgens Egypte, Kroatië en de VS. "Egypte heeft een gouden generatie en werd 4e op de Olympische Spelen", tempert Gerlo meteen de verwachtingen. "Het is een handbalgrootmacht. Handbal is daar een absolute topsport. Egypte kloppen, is normaal gezien onhaalbaar."

Of er tegen Kroatië en de VS nog iets te rapen valt, zal vooral afhangen van de fysieke paraatheid. "Want het begint wel allemaal door te wegen. Ik heb wel de indruk dat er nog veel goesting is om er nog iets van te maken. Zeker de match tegen de VS zullen ze willen winnen om hun eerste WK met een goed gevoel af te sluiten."