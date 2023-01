Zieke David Goffin laat op de valreep verstek gaan voor de Australian Open

David Goffin zou het dinsdag in de 1e ronde in Melbourne opnemen tegen de Fransman Laurent Lokoli, maar pas vlak voor die wedstrijd liet de Belg weten dat hij niet in actie zou komen.

Goffin was de hele nacht ziek geweest en was niet in staat om te tennissen. "Ik moet mij jammer genoeg terugtrekken uit de Australian Open", gaf hij uitleg op Instagram. "Ik ben de hele nacht ziek geweest en kan vandaag geen wedstrijd spelen. Nu is het tijd om te herstellen en het volgende toernooi voor te bereiden."

De Fransman Laurent Lokoli kreeg door het forfait van Goffin geen vrijgeleide naar de 2e ronde. De Amerikaan Michael Mmoh werd nog opgetrommeld om onze landgenoot te vervangen op de hoofdtabel.