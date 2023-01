VIDEO: Heerlijke plaatsbal van Dries Mertens is beslissend voor Galatasaray in de beker

Galatasaray is de trotse leider in de Turkse competitie momenteel. In de 1/8e finales van de bekercompetitie speelde de ploeg van Dries Mertens tegen eersteklasser Alanyaspor, de nummer negen in de competitie.

Mertens begon in de basis in steun van diepe spits Gomis (ex-Lyon). Twee andere nieuwkomers afgelopen zomer, Icardi en Torreira begonnen op de bank.

Mertens was van grote waarde voor Galatasaray. Eerst door Nelsson de 0-1 aan te bieden na 16 minuten en daarna door nog voor de pauze heerlijk de 0-2 in de verste hoek te schilderen (zie video).

Alanyaspor maakte nog voor de rust de aansluitingstreffer, maar kwam niet verder dan dat.

Dries Mertens voetbalt zich stilaan meer en meer in de Turkse harten met ondertussen drie goals in de competitie en een in de beker voor Galatasaray.