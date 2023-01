Jim Ratcliffe en Ineos willen Manchester United kopen

De laatste prijs van Manchester United dateert al van 2017, de laatste titel van 2013. Voor de aanhang van de 20-voudige kampioen is de familie Glazer de hoofdschuldige.

De Amerikaanse eigenaars liggen al jaren onder vuur, maar de kritiek gleed altijd van hen af als water van een eend.

In november vorig jaar kwam er dan toch een kentering na 17 jaar. De uitgespuwde Glazers staan nu open voor een verkoop van de club.

Ze zijn van plan om externe investeerders te zoeken, een daarbij is een volledige overname van Manchester United niet uitgesloten.

Chemiereus Ineos werd al langer geciteerd als kandidaat en vandaag gaat het bedrijf een stapje verder. "We zijn officieel in het proces gestapt", bevestigt een woordvoerder bij The Times.

Wielerploeg Ineos Grenadiers is natuurlijk het bekendste speeltje van Ratcliffe, maar er zijn ook vertakkingen in het voetbal (Nice en Lausanne), de Formule 1 (Mercedes) en Ineos is ook een partner van marathonloper Eliud Kipchoge.

Ratcliffe groeide op in de buurt van Old Trafford en de miljardair is naar eigen zeggen een fan van Manchester United, al deed hij vorig jaar ook nog een poging om Chelsea over te nemen van Roman Abramovitsj.

De Londense club kwam uiteindelijk in handen van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly.