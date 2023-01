In Rio beul van Red Lions met Argentinië, nu held van Duitsland: het verhaal van Gonzalo Peillat

Maar op dat laatste WK speelde hij zijn laatste match voor Argentinië. Ondanks 2 goals van Peillat botste de toenmalige olympische kampioen in de kwartfinales op Engeland: 3-2. Enkele weken na het WK verandert een sluimerend dispuut tussen Peillat en bondscoach German Orozco in een open oorlog.

Peillat is de penaltycornerspecialist die in 2016 in de olympische finale scoorde tegen België en met 11 goals in totaal Argentinië naar olympisch goud loodste. Samen met 'onze' Alexander Hendrickx is hij een van de dodelijkste schutters op een penalty corner.

En zijn situatie had ook voordelen. "Het was moeilijk, maar ik had de steun van mijn ouders en vriendin. En dingen die ik 9 jaar lang niet had kunnen doen, waren plots mogelijk: reizen met mijn vriendin of meer tijd doorbrengen met mijn familie."

Peillat trekt aan het kortste eind en wordt niet meer opgeroepen: hij blijft steken op 176 goals in 153 interlands in het blauw en wit van Argentinië. Peillat verdwijnt van het internationale toneel, maar zet zijn carrière in het clubhockey voort bij de Duitse club Mannheim.

"Het zou niet mogen dat je geselecteerd wordt omdat je een vriend bent van de bondscoach of van bepaalde spelers. De nationale ploeg moet een verzameling zijn van de beste spelers. De bond gaf me gelijk, maar wou niets veranderen", zegt Peillat daarover.

"Groot verlies voor Argentinië en extra troef voor Duitsland"

"Hij is een groot verlies voor Argentinië en een extra troef voor Duitsland", weet onze hockeycommentator Eddy Demarez. Dat bewijst hij met zijn knalpresatie in de halve finale.

De komst van Peillat maakt Duitsland sterker. In de tegen India verloren wedstrijd voor de bronzen medialle in Tokio, verzilverde Duitsland slechts 1 van hun 10 penaltycorners.

"Alles gegeven voor Argentinië, dat werd niet gewaardeerd"

Peillat spreekt na al die jaren Duits en paste zich aan aan de Duitse levensstijl. "In Argentinië doen we alles met passie en is veel spontaan. Dat laatste is moeilijk in Duitsland, want alles wordt gepland."



De hockeyer heeft een leven opgebouwd in Mannheim, maar voelt zich nog altijd Argentijn. Zo vierde hij in december uitgebreid de wereldtitel voetbal van Lionel Messi en co.

Maar spijt over zijn keuzes heeft Peillat niet: "Mijn carrière bij Argentinië is voorbij. Ik heb alles voor mijn land gegeven, maar dat werd niet gewaardeerd."



Dat Peillat zijn klasse niet heeft verloren, werd snel duidelijk. Toen hij zijn debuut maakte voor Duitsland in de Hockey Pro League, maakte hij na 45 seconden zijn eerste goal. De Red Lions zijn gewaarschuwd.