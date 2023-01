Thierry Neuville staat 3e in Monte Carlo: "Weet niet waarom ik tijden van Toyota niet kan evenaren"

clock 18:28

18 uur 28. Neuville van 4 naar 3. Sébastien Ogier (Toyota) heeft na de 2e wedstrijddag stevig de leiding in handen in de Rally van Monte Carlo. De 39-jarige Fransman heeft 36 seconden voorsprong op zijn Finse teamgenoot Kalle Rovanperä. Thierry Neuville (Hyundai i20) staat 3e op 37"9. Neuville en co kregen vandaag 6 kurkdroge klassementsritten voorgeschoteld. Ogier nam met winst in de 3 ochtendetappes meteen resoluut de leiding. Elfyn Evans (Toyota) was de enige die min of meer in de buurt van de Fransman kon blijven, totdat hij lek reed, 43"4 verloor en naar de 5e plaats zakte. Neuville profiteerde van de pech van Evans om op te schuiven naar de 2e plaats, met in zijn zog titelverdediger Rovanperä. Ogier, Evans en Rovanperä wonnen in de namiddag elk een klassementsrit, waardoor Toyota op de eerste 2 wedstrijddagen alle klassementsritten heeft gewonnen. "We kunnen hun tijden niet evenaren. Ik weet niet waarom", zei Neuville, die de dag afsloot op de 3e plaats. "Deze namiddag hadden we een vergelijkbare bandenkeuze. Ik dacht dat we hun tempo nu zouden aankunnen, maar dat was dus niet het geval." .