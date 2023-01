Thierry Neuville opent Monte Carlo op 4e plaats: "Motor sloeg af"

clock 23:30

23 uur 30. Neuville: "Motor sloeg af". In het begin van de tweede rit was Neuville iets te enthousiast en slipte hij, waarna de motor afsloeg. "Om eerlijk te zijn weet ik niet wat er gebeurde. Er was totaal geen grip. Ik was ook niet de eerste die er wijd ging. Toen ik de sporen zag, was het al te laat. De motor sloeg af waardoor ik 7 à 8 seconden verloor." Op vrijdag worden er 2 lussen van telkens 3 ritten gereden. Tijdens de middag is er geen service en mogen er enkel banden gewisseld worden. .