Judd Trump heerst voor tweede keer op Masters snooker na titanenstrijd met Mark Williams

Als een kat met negen levens had Judd Trump zich door het Masters-toernooi gewurmd. De eerste ronde had hij maar nipt overleefd tegen Ryan Day, een ronde later was het opnieuw een thriller tegen Barry Hawkins.

In de halve finale kon Trump vervolgens over Bingham walsen, maar in de finale zou "The Ace in the Pack" opnieuw voor een thriller staan.

Mark Williams was Trumps opponent in die finale. De drievoudige wereldkampioen stond twintig jaar na zijn eindzege in 2003 eindelijk nog eens in de finale van het belangrijkste snookertoernooi na het WK.

De Welshman begon ook als een raket aan de partij en zette met een break van 138 meteen de toon. Maar Trump had een stevig antwoord in huis en won met secuur snooker en een occasionele klasseflits vier frames op een rij.