EK shorttrack: Hanne en Stijn Desmet schaatsen zo meteen de finale van hun 1.000m

12 uur 46. Mannenploeg wint B-finale. De Belgische mannenploeg, bestaande uit Stijn Desmet, Ward Pétré, Warre Van Damme en Rino Vanhooren, heeft de B-finale naar zich toegetrokken. Ze wonnen voor Hongarije, Groot-Brittannië en Oekraïne. Normaal gesproken levert die overwinning de 5e plaats in het klassement op. Als een van de kwartetten in de A-finale wordt gediskwalificeerd, stijgt België een plaats. De A-finale staat als laatste onderdeel geprogrammeerd. Op het vorige EK, in 2021 eveneens in Gdansk, eindigde België ook als vijfde. De schaatsers hadden zich stellig voorgenomen het nu beter te doen. Maar door een ongelukkige val was in de halve eindstrijd niet meer dan de derde plaats haalbaar. België noteerde op het zachte ijs van de Hala Olivia 7'01"961, Desmet bracht België aan de leiding. De andere drie hielden de eerste plaats vast. Pétré tikte Desmet vallend aan om hem de laatste ovalen te laten rijden. Van Damme was in de ploeg gekomen voor Adriaan Dewagtere, die er net twee herkansingsraces over 1000 meter had opzitten. Dewagtere plaatste zich niet voor de kwartfinale. .