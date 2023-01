Fem van Empel, Puck Pieterse, Lars van der Haar en co nemen vandaag maar beter hun modderlaarzen mee naar het Nederlands kampioenschap veldrijden in Zaltbommel. Door overvloedige regen is het parcours omgetoverd in een grote modderpoel. De organisatie heeft ondertussen ingegrepen en schrapte enkele passages die onberijdbaar waren geworden.