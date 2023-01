Vincent Goemaere treedt af als voorzitter en bestuurder van Cercle Brugge

Na 10 jaar neemt Vincent Goemaere afscheid van zijn taken bij Cercle Brugge.

"Vincent trad toe tot de Raad van Bestuur van Cercle Brugge in 2013, waarbij hij in 2017 een belangrijke rol vervulde in de overname van AS Monaco. In januari 2020 werd hij vervolgens tot voorzitter benoemd", schetst Cercle Brugge zijn traject.



"Tijdens de sportieve ups en downs van de afgelopen jaren was hij altijd een van de voortrekkers van de kenmerkende 'fighting spirit' van Cercle. De slogan 'never give up' is Vincent dan ook op het lijf geschreven."

Cercle Brugge ziet hoe het voetbal evolueert "in een steeds complexere en internationale context".

"De voorbije jaren werd daarom een toekomstgerichte strategie ontwikkeld, met respect voor het rijke verleden en met als doelstelling om de positie binnen het Belgische profvoetbal te behouden en te versterken."

"Vincent en de Raad van Bestuur zijn van mening dat een nieuwe voorzitter nieuwe impulsen kan geven die het succes van Cercle Brugge op lange termijn kunnen garanderen."

"Iedereen bij Cercle Brugge wil Vincent bedanken voor zijn grote inzet en enthousiasme gedurende de afgelopen 10 jaar", klinkt het. Over een opvolger wordt later gecommuniceerd.