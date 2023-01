Union imponeert op 3 fronten: "Deze groep is misschien nog beter dan vorig jaar"

Wie had gedacht dat de inkt van succesclub Union na vorig seizoen stilaan op zou zijn, komt bedrogen uit. Ook in de bekercompetitie is Union een uitblinker.

"We zagen meteen de wil om te winnen en dat is een van onze kenmerken", vertelde een apetrotse Philippe Bormans, CEO van Union, na de 4-0-zege tegen AA Gent.

"Het blijft knap hoe deze groep er op 3 fronten elke week keihard voor gaat. Of dit dan ons DNA is? Daar kijken we bij de rekrutering altijd naar: we knokken voor elke bal."

"Het is ongelofelijk hoe de spelers dat op alle fronten blijven doen. Er speelden tegen Gent ook nieuwe jongens en ze gunnen het elkaar."

"We hebben een evenwichtige ploeg die in de breedte misschien nog beter is dan vorig jaar. Dat moet ook als je overal wil meedoen. Chapeau voor die gasten."

(lees voort onder de video)