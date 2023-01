Thomas Pieters en Thomas Detry blijven met Continentaal Europa op kop in de Hero Cup

clock 15:45 De cruciale lange putt van Thomas Detry voor zijn punt. . 15 uur 45. De cruciale lange putt van Thomas Detry voor zijn punt.

clock 15:43 15 uur 43. Thomas Pieters en Thomas Detry behouden met hun teamgenoten van Continentaal Europe de leiding in de Hero Cup. Op dag twee, waar er twee sessies werden afgewerkt in het foursomes-formaat, speelde Pieters in de voormiddagsessie samen met de Zweed Alexander Noren gelijk. De beslissing viel op de achttiende en laatste hole. Na een matige afslag kon Pieters met een derde slag de bal op pakweg drie meter van de cup afleggen waarna Noren een birdie lukte voor een half punt. Detry en de Oostenrijker Sepp Straka moesten vervolgens met het kleinste verschil hun meerdere erkennen in het Engelse duo Tommy Fleetwood en Tyrrell Hatton. In de namiddagsessie, die met 3-2 werd gewonnen door het team van het Europese vasteland, namen Detry en Straka met '1 up' de maat van de Ier Shane Lowry en de Engelsman Tyrrell Hatton. Pieters en Noren moesten daarentegen met '2&1' het hoofd buigen voor de Engelsen Fleetwood en Jordan Smith. Op de slotdag staan er nog twaalf single-wedstrijden op het programma. Het team dat als eerste 13 punten telt, wint de Hero Cup. . Thomas Pieters en Thomas Detry behouden met hun teamgenoten van Continentaal Europe de leiding in de Hero Cup. Op dag twee, waar er twee sessies werden afgewerkt in het foursomes-formaat, speelde Pieters in de voormiddagsessie samen met de Zweed Alexander Noren gelijk. De beslissing viel op de achttiende en laatste hole. Na een matige afslag kon Pieters met een derde slag de bal op pakweg drie meter van de cup afleggen waarna Noren een birdie lukte voor een half punt. Detry en de Oostenrijker Sepp Straka moesten vervolgens met het kleinste verschil hun meerdere erkennen in het Engelse duo Tommy Fleetwood en Tyrrell Hatton. In de namiddagsessie, die met 3-2 werd gewonnen door het team van het Europese vasteland, namen Detry en Straka met '1 up' de maat van de Ier Shane Lowry en de Engelsman Tyrrell Hatton. Pieters en Noren moesten daarentegen met '2&1' het hoofd buigen voor de Engelsen Fleetwood en Jordan Smith. Op de slotdag staan er nog twaalf single-wedstrijden op het programma. Het team dat als eerste 13 punten telt, wint de Hero Cup.

clock 14-01-2023 14-01-2023.

clock 14:30 14 uur 30. Na de eerste dag van de Hero Cup en 5 fourballs (waar de beste score van 1 speler per duo telt) heeft Continentaal Europa een kleine voorsprong: 3-2. De Belgen Pieters en Detry zorgden samen met hun partners voor de zeges van Continentaal Europa. Twee van de 5 wedstrijden op de eerste dag eindigden op een gelijkspel. . Na de eerste dag van de Hero Cup en 5 fourballs (waar de beste score van 1 speler per duo telt) heeft Continentaal Europa een kleine voorsprong: 3-2.

De Belgen Pieters en Detry zorgden samen met hun partners voor de zeges van Continentaal Europa. Twee van de 5 wedstrijden op de eerste dag eindigden op een gelijkspel.

clock 14:30 14 uur 30.

clock 13:03 13 uur 03. Ook Detry wint zijn wedstrijd. Thomas Detry heeft het goeie voorbeeld van Thomas Pieters gevolgd. Samen met de Fransman Antoine Rozner was hij te sterk voor de Engelsen Tyrrell Hatton en Jordan Smith: 2 up. De Fransman stond er op hole 17 om de voorsprong op het bord te houden, Detry speelde een briljante tweede bal op hole 18 om de zege vast te houden. "Het voelt goed om te winnen, maar het voelt nog beter om zo'n ploegmaat te hebben", vertelde Detry over Rozner. "Hij speelde ongelooflijk goed." De Fransman strooide ook met bloemetjes: "Thomas was er wanneer ik hem nodig had, zoals op hole 1, 7 en 18." . Ook Detry wint zijn wedstrijd Thomas Detry heeft het goeie voorbeeld van Thomas Pieters gevolgd. Samen met de Fransman Antoine Rozner was hij te sterk voor de Engelsen Tyrrell Hatton en Jordan Smith: 2 up. De Fransman stond er op hole 17 om de voorsprong op het bord te houden, Detry speelde een briljante tweede bal op hole 18 om de zege vast te houden. "Het voelt goed om te winnen, maar het voelt nog beter om zo'n ploegmaat te hebben", vertelde Detry over Rozner. "Hij speelde ongelooflijk goed." De Fransman strooide ook met bloemetjes: "Thomas was er wanneer ik hem nodig had, zoals op hole 1, 7 en 18."

clock 13:01 13 uur 01.

clock 12:50 12 uur 50. Het was een tijdje geleden dat ik een toernooi had gespeeld en dan voel je de zenuwen wel wanneer het spannend wordt. Het is leuk om het zo af te maken. Thomas Pieters. Het was een tijdje geleden dat ik een toernooi had gespeeld en dan voel je de zenuwen wel wanneer het spannend wordt. Het is leuk om het zo af te maken. Thomas Pieters

clock 12:48 12 uur 48. Eerste punt voor Pieters is binnen. Thomas Pieters en Alex Noren hebben Continentaal Europa het eerste punt bezorgd. Pieters speelde weergaloos op de eerste 9 holes, zorgde bijna in zijn eentje voor 3 slagen voorsprong tegen Tommy Fleetwood en Shane Lowry. Maar de toppers van Groot-Brittannië en Ierland gaven zich niet zomaar gewonnen en maakten de achterstand goed. Zo viel de beslissing op de laatste hole. Pieters vond als enige de green in 2 slagen en zag zijn partner het afmaken: 1 up. "Op de front 9 speelde Thomas super, ik kon enkel in het midden van de ronde mijn steentje bijdragen", zei Noren. . Eerste punt voor Pieters is binnen Thomas Pieters en Alex Noren hebben Continentaal Europa het eerste punt bezorgd. Pieters speelde weergaloos op de eerste 9 holes, zorgde bijna in zijn eentje voor 3 slagen voorsprong tegen Tommy Fleetwood en Shane Lowry. Maar de toppers van Groot-Brittannië en Ierland gaven zich niet zomaar gewonnen en maakten de achterstand goed. Zo viel de beslissing op de laatste hole.

Pieters vond als enige de green in 2 slagen en zag zijn partner het afmaken: 1 up. "Op de front 9 speelde Thomas super, ik kon enkel in het midden van de ronde mijn steentje bijdragen", zei Noren.

clock 12:47 12 uur 47.

clock 12:41 12 uur 41.

clock 12:40 12 uur 40.

clock 09:58 09 uur 58.

clock 09:57 09 uur 57. Twee Belgen maken deel uit van het team voor Continentaal Europa: Thomas Pieters en Thomas Detry. Ze maakten alvast indruk met hun trainingsregime. . Twee Belgen maken deel uit van het team voor Continentaal Europa: Thomas Pieters en Thomas Detry. Ze maakten alvast indruk met hun trainingsregime.

clock 09:56 09 uur 56.

clock 09:55 09 uur 55.

clock 09:51 09 uur 51. In het jaar van de Ryder Cup heeft de DP World Tour ook de Hero Cup nieuw leven in geblazen. Dat is een teamwedstrijd tussen golfers uit Continentaal Europa en Groot-Brittannië en Ierland. Er wordt ook gespeeld volgens de matchplay-formule, de ideale repetitie dus voor de Ryder Cup. . In het jaar van de Ryder Cup heeft de DP World Tour ook de Hero Cup nieuw leven in geblazen. Dat is een teamwedstrijd tussen golfers uit Continentaal Europa en Groot-Brittannië en Ierland. Er wordt ook gespeeld volgens de matchplay-formule, de ideale repetitie dus voor de Ryder Cup.