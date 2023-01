Einde verhaal voor Leandro Trossard bij Brighton? Rode Duivel zit niet meer in wedstrijdkern

Leandro Trossard is dit seizoen opnieuw een van de absolute sterkhouders bij het Engelse Brighton & Hove Albion. De club staat op een knappe achtste plaats in de Premier League en in dat succes heeft Leandro Trossard een groot aandeel.

Onze landgenoot scoorde dit seizoen al 7 goals en gaf 3 assists. Trossard deed zijn naam van reuzendoder opnieuw alle eer aan en schitterde met onder meer een hattrick tegen Liverpool en treffers tegen Manchester City en Chelsea.

Maar aan dat succesverhaal lijkt nu een bitter einde te gaan komen. Trossard, 28, voelt zich klaar voor een stap hogerop en zou azen op een transfer. Zo zou onder anderen Tottenham wel interesse hebben in de creatieve middenvelder.