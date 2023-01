Thibau Nys: "Podium is realistisch, maar tegelijk ook heel hoog gegrepen"

Thibau Nys liet dit seizoen al enkele mooie dingen zien bij de elite. Zo eindigde hij 2 keer als 5e in de Amerikaanse wereldbekers, werd hij 7e in de Koppenbergcross, 7e in Gavere en 8e in Diegem. Tegelijk waren er dikke tegenvallers zoals de crossen in De Beekse Bergen, Antwerpen, Koksijde of Baal waar hij zelfs niet finishte.

"Ik voel me al een heel seizoen fysiek top, maar er zijn wedstrijden waar het totaal niet draait omwille van mijn rugproblemen", legt Nys uit. "In de aanloop van mijn seizoen heb ik die rug wat verwaarloosd. Dat is een les die ik meepak naar volgend jaar."

"Nu wordt er hard aan gewerkt, maar het is niet altijd gemakkelijk om er mee om te gaan, want ik weet voor een wedstrijd nooit of ik wel of niet goed zal zijn tijdens een cross."