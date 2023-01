Pittige loting voor Belgische vrouwen in 1e ronde van Australian Open

Alison Van Uytvanck (WTA-70) neemt het in de 1e ronde op tegen Petra Kvitova, het 15e reekshoofd. De Tsjechische is de nummer 16 van de wereld en won in haar carrière al 2 Grand Slams. In 2011 en 2014 was ze de beste op Wimbledon. Op de Australian Open is haar beste resultaat een finaleplaats in 2019.

Van Uytvanck bewaart wel goeie herinneringen aan Kvitova, want ze won de laatste ontmoeting. Ze klopte de Tsjechische op de Olympische Spelen van Tokio.

Elise Mertens, het 26e reekshoofd en de nummer 27 van de wereld, treft in de 1e ronde Garbiñe Muguruza. De Spaanse is weggezakt naar de 58e plaats van de wereld en is daardoor geen reekshoofd in Melbourne.

Muguruza, een voormalige nummer 1 van de wereld, telt net als Kvitova 2 grandslamtitels. Ze won in 2016 op Roland Garros en een jaar later triomfeerde ze ook op Wimbledon. In 2020 speelde ze nog de finale op de Australian Open. Mertens verloor haar 2 vorige ontmoetingen met de Spaanse.

Ysaline Bonaventure (WTA-92) moet het opnemen tegen de Russin Jekaterina Alexandrova, de nummer 20 van de wereld en het 19e reekshoofd in Melbourne.

Bonaventure en Alexandrova stonden al één keer tegenover elkaar. In 2019 won de Russische in Rosmalen. Op een Grand Slam raakte Alexandrova nog niet verder dan de 3e ronde.

Ook de 4e Belgische vrouw op de hoofdtabel, Maryna Zanevska, wacht een lastige klus in de 1e ronde. Zanavska (WTA-87) speelt tegen de Russin Veronika Koedermetova (WTA-9), het 9e reekshoofd in Melbourne.

Zanevska verloor haar vorige 2 wedstrijden tegen Koedermetova, onder meer op de US Open vorig jaar. De voorbije 2 jaren strandde de Russin op de Australian Open telkens in de 3e ronde. Haar beste resultaat op een Grand Slam is haar kwartfinale op Roland Garros in 2022.