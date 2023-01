Nederlander Van Esch wordt nieuwe sterke man bij KV Mechelen, akkoord voor kapitaalsverhoging

"Het verhaal is rond: ik ben vijf jaar geleden anoniem als supporter in de club gestapt en als supporter stap ik er straks terug uit. Ik zal altijd een vurig supporter blijven. Eens een Kakker altijd een Kakker."

Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx verlaat de club. "In het belang van de club wil ik een stap terugzetten als aandeelhouder", zegt Penninckx.

Voor die injectie zorgen ondernemers Eddy De Reys en Philippe van Esch, een Nederlander die de voorzitter is van zusterclub Helmond Sport.

KV Mechelen gaat door een stormachtige periode. Sportief draait het in de competitie voor geen meter en ook financieel is er een stevige injectie nodig.

Dankzij de moedige beslissing van Dieter kunnen we voortbouwen aan onze club. Dankzij Eddy en Philippe kunnen we dat doen met extra middelen.

Ook CEO Frank Lagast is zijn nopjes. "Ik wil alvast iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit akkoord."

"Niet onbelangrijk: zo behouden we het DNA van onze club. Eddy is een ondernemer uit de Mechelse regio en al sedert de redding in 2002/2003 betrokken bij KV Mechelen."

"Philippe en Eddy zijn ervaren ondernemers, ze kennen KV Mechelen allebei en dragen onze missie en visie uit. Zodra het akkoord helemaal is goedgekeurd, kunnen we meer toelichting geven."