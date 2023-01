Anderlecht in dialoog met fans, volgens club is vertrek Kindermans "nog niet zeker"

Alleen: voor de supporters is het Deense duo niet de hoofdschuldige. De verwachting is dat later deze week ook de geviseerde voorzitter Wouter Vandenhaute met een reactie komt.

In een poging om de rust een beetje te doen weerkeren gingen technisch directeur Jesper Fredberg en trainer Brian Riemer vanavond in gesprek met een groepje vertegenwoordigers van de fans.

De olie op het vuur was vooral het nieuws dat hoofd opleiding Jean Kindermans naar de uitgang begeleid lijkt te worden. Het clubmonument kreeg zijn vooropzeg van het bestuur.



Nu reageerde paars-wit via zijn woordvoerder voor het eerst op dat nieuws. "Het is nog lang niet zeker dat Jean Kindermans vertrekt", klinkt het. "Als Kindermans terug is uit vakantie gaan we met hem praten."