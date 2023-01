Vier voetbalcoaches in Amerikaans vrouwenvoetbal zijn levenslang geschorst

De straffen maken deel uit van een breed pakket van schorsingen en boetes tegen meerdere personen en organisaties die volgen na de publicatie van de bevindingen van de NWSL eind vorig jaar.



Het onderzoek naar de intimidaties en misbruik was ingesteld, nadat in oktober 2021 via het magazine The Athletic naar buiten was gekomen dat Riley in zijn jarenlange periode als coach van Portland Thorns 2 speelsters seksueel had misbruikt.



Nadien getuigden meer voetbalsters over grensoverschrijdend gedrag. Dames, oud-trainer van Chicago Red Stars, is beschuldigd van verbaal geweld en beledigingen aan het adres van speelsters.



Holly, voormalig coach van Racing Louisville, werd ontslagen nadat hij was beschuldigd van het ongewild seksueel betasten van een speelster. Burke (Washington Spirit) zou vooral discriminerende opmerkingen hebben gemaakt.