Jürgen Roelandts begeleidt Annemiek van Vleuten in haar afscheidsjaar: "Dat wordt speciaal"

Roelandts: "Toen Movistar aanklopte, heb ik niet getwijfeld"

“Movistar is een heel familiale ploeg, ik heb er een goed gevoel bij”, zegt Roelandts. “De Spaanse staf is al jaar en dag dezelfde. Iedereen kent elkaar goed en het klikt."

Over Van Vleuten: "In vorm kan ze alles aan"

Roelandts trok in december al mee op stage in de buurt van Alicante. Daar leerde hij iedereen al wat kennen. “Maar het is pas in de wedstrijden zelf dat de echte bonding gebeurt”, zegt hij.

“In het voorjaar zal ik vooral bij de vrouwen aan de slag zijn. Annemiek van Vleuten heeft afgelopen jaar zowat alles gewonnen, het wordt speciaal om haar laatste jaar van dichtbij mee te maken."

De Nederlandse begint haar seizoen in Valenciana, en op Belgische bodem volgt dan onder meer de Omloop. "Van Vleuten wil overal die trui van wereldkampioen laten zien in haar laatste jaar. Als ze in vorm is, kan ze alles aan", zegt Roelandts enthousiast.

“Annemiek is erg professioneel. Ze heeft een grote motor, traint vele uren en is heel direct. Ik ben benieuwd wat dat zal geven”.