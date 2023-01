Ivan De Witte: "Afgelopen speeldag was het bewijs dat er manco is in de arbitrage"

De Jupiler Pro League serveerde afgelopen weekend met Antwerp-Gent, RC Genk-Club Brugge en Anderlecht-Union enkele toppers. In al die wedstrijden was er jammer genoeg ook discussie over de scheidsrechter. Voor Gent-voorzitter Ivan De Witte is de maat stilaan vol.

"Er is nood aan een consistente arbitrage en instructies die duidelijk zijn en gevolgd worden", vertelt De Witte. "De afgelopen speeldag was het bewijs dat er een manco is in de arbitrage. Er moet echt gewerkt worden aan de consistentie."

De voorzitter van Gent wijst niet met een beschuldigende vinger naar de refs zelf. "Ik denk dat we behoorlijke goeie scheidsrechters hebben. Ik kijk vooral naar de leiding, de coördinatie en de organisatie. Er is nood aan communicatie."