Australische voetbalbond legt Melbourne Victory 350.000 euro boete op na supportersgeweld

De match moest worden stilgelegd, nadat ongeveer 150 aanhangers van Victory het veld waren opgelopen. Doelman Tom Glover kreeg daarbij een emmer in zijn gezicht en ook een cameraman en een scheidsrechter raakten gewond.



Kort daarvoor hadden supporters van beide teams al vuurwerk op het terrein gegooid.



Melbourne Victory riskeert ook nog eens een aftrek van 10 punten bij nieuwe ongeregeldheden voor het einde van het seizoen 2025-2026. Het gaat om de zwaarste sancties in de geschiedenis van de A-League.



De derby zal in april worden uitgespeeld vanaf de 22e minuut, bij een 1-0-stand voor City.