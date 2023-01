Oostende geraakt niet uit dip, Charleroi vernedert kampioen in eigen zaal

clock 23:04

23 uur 04. Oostende zit in een dalletje. Een kleine crisis loert om de hoek bij Oostende, dat na Luik nu voor de tweede keer op een rij verliest in de competitie. Tussendoor ging het thuis ook kansloos onderuit in de Champions League. Charleroi bewees in Oostende dat het wel degelijk opnieuw een titelkandidaat is. Charleroi was de grote rivaal van Oostende in de jaren 90 en 2000, maar de voorbije jaren werd het overvleugeld door de kustploeg. .