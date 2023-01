Kijk vanavond naar de eerste Extra Time van 2023 met Verheyen, Van der Elst en Sonck

Het verlies van Club Brugge en Anderlecht, in de toppers tegen respectievelijk Genk en Union. Antwerp dat AA Gent klopt. En de staartploegen Seraing, Zulte Waregem en Kortrijk die winnen.



Stem af op Canvas om 21.14 uur of kijk naar VRTMAX. We streamen de uitzending straks ook hier.



Bilal el Khannous, de smaakmaker van Genk en WK-ganger met Marokko, beantwoordt de vraagjes in het begin van de uitzending.