Gareth Bale (33) hangt zijn voetbalschoenen aan de haak: "Enorm trots op mijn carrière"

Het WK in Qatar is het laatste wapenfeit geworden in de carrière van Gareth Bale. De Welshman kondigt op 33-jarige leeftijd verrassend zijn afscheid aan van het profvoetbal. "Na zorgvuldige overweging kondig ik met onmiddellijke ingang mijn pensioen van het clubvoetbal en internationale voetbal aan", schrijft hij op sociale media. "Ik voel me enorm bevoorrecht om mijn droom te hebben kunnen verwezenlijken om de sport te beoefenen waarvan ik hou. De hoogtepunten die ik de voorbije 17 seizoenen heb meegemaakt, zijn onmogelijk te evenaren, ongeacht wat de toekomst nog brengt." Gareth Bale brak op 16-jarige leeftijd door in de hoofdmacht van Southampton. De indrukwekkendste hoofdstukken schreef hij nadien bij Tottenham en Real Madrid. Bij Los Angeles FC in de MLS sloot hij zijn carrière af. "Van mijn eerste baltoets bij Southampton tot mijn laatst bij Los Angeles FC en alles ertussen: ik kijk met enorme trots en dankbaarheid terug op mijn carrière", aldus Bale. "Dat ik 111 interlands mocht spelen voor Wales en de aanvoerdersband mocht dragen, waren dromen die werkelijkheid zijn geworden." "Het voelt onmogelijk om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan mijn carrière. Ik voel dat ik bij veel mensen in het krijt sta, die me hebben geholpen om mijn leven te veranderen en een carrière vorm te geven waarvan ik nooit had kunnen dromen toen ik als 9-jarige begon."

5x Champions League-winnaar

En Bale kan inderdaad terugblikken op een carrière waar slechts enkelen van mogen dromen. Met 55 doelpunten in 203 wedstrijden voor Tottenham stond Bale in 2013 op het verlanglijstje van alle topclubs. Real Madrid had uiteindelijk het recordbedrag van 100 miljoen euro over voor de aanvaller. Hij werd destijds zo in één klap de duurste voetballer aller tijden en stootte zijn nieuwe ploegmaat Cristiano Ronaldo van de troon. Bale bewees al snel dat hij zijn prijskaartje waard was, zeker samen met Ronaldo en Benzema in de voorhoede. In totaal won hij 5 keer de Champions League met Real Madrid. Zijn omhaal in de finale van 2018 tegen Liverpool blijft een van de indrukwekkendste hoogtepunten.

Het zou een van de laatste hoogtepunten worden van Bale bij de Koninklijke, want de Welshman kwijnde daarna steeds vaker weg op de bank. Dat hij in 2019 met een vlag zwaaide met daarop ‘Wales. Golf. Madrid. In die volgorde' werd hem niet in dank afgenomen.

Het seizoen 2020-2021 werd hij uitgeleend aan ex-club Tottenham. Vorig seizoen verkaste hij naar LA FC voor zijn laatste avontuur in de Amerikaanse competitie. Ook bij de nationale ploeg sprokkelde hij heel wat hoogtepunten bij elkaar. Op het EK van 2016 was hij met Wales de verrassende halvefinalist, nadat ze in de kwartfinales de Rode Duivels hadden uitgeschakeld. Op het EK 2020 schopten ze het tot de achtste finales. Op het afgelopen WK was de groepsfase het eindstation.

Wat de toekomst brengt voor Bale, is niet duidelijk. "Ik ga richting een volgende fase van mijn leven. Het is een tijd van verandering, een kans op een nieuw avontuur…", besluit hij.

De erelijst van Bale