EK shorttrack: Belgen leggen indrukwekkend rapport neer in kwalificaties

17 uur 09. Bijna perfect Belgisch rapport in de reeksen. De Belgen zijn goed van start gegaan op het EK in Gdansk. * Bij de vrouwen kon Hanne Desmet zich zowel op de 500m, 1000m als 1500m vlot plaatsen voor de volgende ronde. In het geval van de 1500m is dat meteen de halve finales, op de andere afstanden de kwartfinale. * Nog bij de vrouwen wist Tineke den Dulk de reeksen van de 500m en 1500m te overleven. Alexandra Danneel moet op de 1000m herkansen. * Bij de mannen evenaarde Stijn Desmet zijn zus door zich op alle afstanden te kwalificeren. Hij deed dat bovendien ook met de aflossing bij de mannen . Zij mogen als reekswinnaar naar de halve finales. * Rino Vanhooren kon op de 1500m een ticket bemachtigen voor de halve finales, Ward Petré en Adriaan Dewagtere herkansen op respectievelijk de 500m en 1000m. * Ook op de gemengde aflossing , ten slotte, was er Belgisch succes. De reeksen waren geen probleem voor het Belgische viertal, met broer en zus Desmet als speerpunten. We zien hen terug in de halve finales. .