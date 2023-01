Zizou Bergs plaatst zich dankzij 3e zege op rij voor hoofdtabel op Australian Open

Zizou Bergs heeft zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op de Australian Open. De 23-jarige Belg won donderdag ook zijn 3e match in de kwalificaties. Hij rekende in 2 korte sets af met de Bulgaar Andreev. Voor Bergs wordt het zijn 2e grandslamtoernooi. Vorig jaar debuteerde hij op Wimbledon.