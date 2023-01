VIDEO: Teodosic tovert, Bako dunkt en Bologna stunt zo op het veld van Barcelona

Geen makkelijke opdracht donderdag voor Bologna, want Barcelona prijkt samen met enkele andere teams aan de leiding in de ongemeen spannende EuroLeague.

Maar het team van Ismael Bako was meteen op de afspraak en zette met een sterke 1e quarter de toon voor de stuntzege die zou volgen: 15-26. Barcelona herpakte zich wel, maar een sterk spelend Bologna had zijn zinnen gezet op de overwinning: 75-83.

Bij de Italianen strooide de Servische klasbak Milos Teodosic weer met heerlijke assists, onder meer richting Ismael Bako. De Belgian Lion was in een kwartiertje goed voor 8 punten en 2 rebounds. Zijn ploegmaat Iffe Lundberg was de topschutter met 20 punten.