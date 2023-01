Daley Blind trekt als vrije speler verrassend naar Bayern München

The Great Old hoopte met enkele Nederlandse linken Daley Blind te kunnen verleiden, maar Blind kiest voor een andere route.

De 32-jarige polyvalente linksback liet vorige week zijn contract bij Ajax ontbinden nadat hij voor het WK zijn basisplaats was kwijtgeraakt.

Trainer Alfred Schreuder stelde Owen Wijndal op als linksback boven Blind, die zeven keer kampioen werd met Ajax.

Antwerp gooide nog een extra lijntje uit, maar Bayern München was nog op zoek naar een linkerverdediger.

Lucas Hernandez is lang uitgeschakeld vanwege een zware knieblessure die hij op het WK opliep. Alphonso Davies is daardoor de enige fitte linksback in de selectie van trainer Julian Nagelsmann.

De ervaren Blind treft drie oud-ploeggenoten bij Bayern München. Blind voetbalde bij Ajax ook al samen met Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui.

"Ik kan niet wachten om hier te spelen", zei Blind op de clubwebsite van Bayern. "Het belangrijkste deel van het seizoen komt eraan. Het gaat om de prijzen en een club als Bayern kan elke prijs winnen."

"De honger voor trofeeën gaf de doorslag in mijn beslissing. Ik hoop dat ik het team kan helpen met mijn ervaring. Ik zal alles geven voor Bayern München."