Gespot in Herentals: ook deze succesvolle renners komen het wegseizoen voorbereiden in het veld

Niet alleen Wout van Aert en Mathieu van der Poel leggen in het veld een stevige basis voor het wegseizoen. Tijdens de kerstvakantie diepen meer collega's hun crossfiets op. Gisteren in Herentals hebben we renners van Soudal-Quick Step, van Lotto-Dstny en van Ineos-Grenadiers gespot.